Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
Atakum ilçesinde dur ihtarına uymayan bir cipte yapılan aramada 1 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Atakum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan cip kaçmaya başladı. Takip edilen cip, Balaç Mahallesi'nde oluşturulan kapama noktasında durduruldu.
Araçtaki aramada 1 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda, araçta bulunan A.Ç. (30) ve T.T. (41) gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel