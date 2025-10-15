Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atakum ilçesinde dur ihtarına uymayan bir cipte yapılan aramada 1 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan cipte uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Atakum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan cip kaçmaya başladı. Takip edilen cip, Balaç Mahallesi'nde oluşturulan kapama noktasında durduruldu.

Araçtaki aramada 1 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, araçta bulunan A.Ç. (30) ve T.T. (41) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti

MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Hamas silahsızlanmazsa kıyamet kopacak

Netanyahu açık açık tehdit etti: Hamas bunu yapmazsa kıyamet kopacak
İbrahim Tatlıses'in serveti sınır tanımıyor! İmparator'un mal varlığı saymakla bitmedi

Serveti sınır tanımıyor! İmparator'un mal varlığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.