Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 41 gram sentetik uyuşturucu ile birlikte 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde takip ettikleri H.Ç. (23) ve C.K'yi (19) durdurdu.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 41 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
