Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 bin 335 sentetik ecza hapı ve sentetik uyuşturucu ile 3,35 gram esrar ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 6 bin 335 sentetik ecza hapı, 3,35 gram esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel