Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan bir araçta 1 kilo 310 gram sentetik uyuşturucu ve 3 bin 430 sentetik ecza hap ele geçirildi. Araçta bulunan 23 yaşındaki H.Ç. ve 21 yaşındaki İ.E. gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Operasyon kapsamında, Adalet Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 310 gram sentetik uyuşturucu ve 3 bin 430 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Araçta bulunan H.Ç. (23) ve İ.E. (21) gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel