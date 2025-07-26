Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 30 sentetik ecza hapı, 100 gram sıvı uyuşturucu, 10 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 30 sentetik ecza hapı, 100 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı madde, 10 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda Ö.Y. (41) ve C.Y. (32) gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel