Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 307 sentetik ecza hapı ve 34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" denilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 307 sentetik ecza hapı ile 34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan D.Ç. (28) ve A.K.T. (22) emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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