Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 138 gram uyuşturucu hap tozu, 0,90 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Ekipler, 19 Mayıs Mahallesi'nde bir adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliler F.S. (31) ve T.K.S'yi (19) yakaladı.
Operasyonda, 138 gram uyuşturucu hap tozu, ?0,90 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile ?2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.