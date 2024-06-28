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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Operasyonlarda 18 kök kenevir bitkisi ve 952 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istibarat sonucu uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde yakalanan A.Ö'nün (47) ikametinde ve bahçesinde arama yapan ekipler, 18 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Baruthane Mahallesi'nde yakalanan E.Y'nin (36) üzerinde yapılan aramada ise 952 sentetik ecza hapı bulundu.

Gözaltına alınan A.Ö. ile E.Y. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Narkotik Kenevir Samsun Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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