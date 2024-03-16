Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'da yapılan bir istihbarat çalışması sonucunda, İ.S.Ö. ve Ü.Ö. isimli şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 600 sentetik ecza hapı, 5 gram kubar esrar, 29 bin lira nakit para ve hassas terazi ele geçirildi. İ.S.Ö. ve Ü.Ö. gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bir istihbaratı değerlendiren Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.S.Ö. ve Ü.Ö'nün ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada uyuşturucu nitelikli 600 sentetik ecza hapı, 5 gram kubar esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 29 bin lira ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda ekipler tarafından İ.S.Ö. ve Ü.Ö. gözaltına alındı.