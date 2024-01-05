Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, Canik Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 6 sentetik ecza hapı, 4,09 gram esrar ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kağıt parçaları ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Canik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yaya devriye faaliyetleri esnasında, şüpheli hareketler sergileyen L.S. ile H.K. isimli kadın şüphelinin üzerinde arama yapıldı.
Zanlıların üzerinde 6 sentetik ecza hapı, 4,09 gram esrar, hassas terazi ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kağıt parçaları ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.