Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Jandarma ekipleri, yapılan aramalarda 170 gram sentetik uyuşturucu ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemek için uyuşturucu madde bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, istihbarat sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 170 gram sentetik uyuşturucu ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan O. M. (24) ile C.K. (53) çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
