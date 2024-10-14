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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Samsun'un Ayvacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam 2 kilo 587 gram esrar ve ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Ayvacık İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde S.Y'nin (32) üst aramasında 2,23 gram esrar ele geçirildi.

Daha sonra şüphelinin evine gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 587 gram esrar, 160 gram esrar tohumu, saksı içinde yetiştirilmiş esrar bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili S.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

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