Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 785 Gram Esrar Ele Geçirildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 kilo 785 gram kubar esrar bulundu.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında F.K'nin (28) evinde, üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.
Aramada 2 kilo 785 gram kubar esrar ele geçirildi.
Operasyonda F.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel