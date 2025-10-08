Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 785 Gram Esrar Ele Geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 kilo 785 gram kubar esrar bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında F.K'nin (28) evinde, üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Aramada 2 kilo 785 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda F.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
