Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine 2 şüpheli takibe alındı.

Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 143 tabanca fişeği, ruhsatsız tüfek ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Öte yandan, soruşturma kapsamında daha önce bu adreslerde 1 kilo 85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği, gözaltına alınan 1 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
