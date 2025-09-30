Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin evlerinde 6,5 kilogram kubar esrar ve 77 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ekipler M.T. (32) ve Ü.T'nin (37) evlerinde yaptıkları aramada 6,5 kilogram kubar esrar ile 77 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
Trabzon'da bomba yüklü insansız deniz aracı bulundu

Şehir diken üstünde! Bomba yüklü araç balıkçıların ağına takıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, T plakalı Ferrari'lerin peşine düştü

Maliye, bu plakaları kullanan Ferrari'lerin peşine düştü
Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak

Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.