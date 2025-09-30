Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin evlerinde 6,5 kilogram kubar esrar ve 77 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda ekipler M.T. (32) ve Ü.T'nin (37) evlerinde yaptıkları aramada 6,5 kilogram kubar esrar ile 77 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel