Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, narkotik köpeği "Hektör"ün de katıldığı bir araçta yaptıkları aramada, 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda araçta bulunan Y.K. (34) ve S.S.K. (18) gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.