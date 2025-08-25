Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, narkotik ekipleri tarafından 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda Y.K. (34) ve S.S.K. (18) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, narkotik köpeği "Hektör"ün de katıldığı bir araçta yaptıkları aramada, 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda araçta bulunan Y.K. (34) ve S.S.K. (18) gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
YKS birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kazandığı üniversite ve bölüm belli oldu

YKS Türkiye birincisi özel üniversiteyi seçti! İşte kazandığı bölüm
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Saint-Maximin! Yeni takımına son dakikada galibiyeti getirdi

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.