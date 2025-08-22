Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheliler İ.Y. (68) ve İ.B'nin (43) evine operasyon düzenlendi.

Ekiplerin yaptıkları aramada 72 kök kenevir bitkisi ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.