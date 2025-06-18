Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 gram sentetik uyuşturucu ile 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ilçesi Yenimahalle'de, uyuşturucu bulundurulduğu değerlendirilen bir adrese operasyon düzenlendi.
Adresteki aramada, 15 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan G.Ö. (46) ve D.A. (26) emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel