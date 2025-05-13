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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 43 gram sentetik uyuşturucu, 25 sentetik ecza hapı ve bir tabanca ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1 kilo 43 gram sentetik uyuşturucu, 25 sentetik ecza hapı, hassas terazi ile kurusu sıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan H.Ç. (50) ve E.Ö. (39) emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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