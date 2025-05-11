Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 bin 598 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 598 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel