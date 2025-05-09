Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı ve 3 bin 462 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 462 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel