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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 bin 566 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca ve 100 tabanca fişeği ele geçirildi.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 4 bin 566 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca ve 100 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan C.T.A. (24) ve Ö.D. (19) işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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