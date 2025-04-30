Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 bin 566 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca ve 100 tabanca fişeği ele geçirildi.
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 4 bin 566 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca ve 100 tabanca fişeği ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan C.T.A. (24) ve Ö.D. (19) işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel