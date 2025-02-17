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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Samsun'un Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplamda 202,5 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 202,5 gram sentetik uyuşturucu, 217 sentetik ecza hapı, 22 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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