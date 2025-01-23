Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Vezirköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 336 uyuşturucu hap, 17 sentetik ecza hapı ve diğer uyuşturucular ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede belirlenen adreste yapılan aramada, 336 uyuşturucu hap, 17 sentetik ecza hapı, 24 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile 2,52 gram uyuşturucu hap tozu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan A.Y. (22) ve H.A. (20) emniyet müdürlüğüne götürüldü.