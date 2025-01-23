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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Vezirköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 336 uyuşturucu hap, 17 sentetik ecza hapı ve diğer uyuşturucular ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede belirlenen adreste yapılan aramada, 336 uyuşturucu hap, 17 sentetik ecza hapı, 24 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile 2,52 gram uyuşturucu hap tozu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.Y. (22) ve H.A. (20) emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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