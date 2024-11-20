Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.

Özel harekat polisleri ve dedektör köpek desteğiyle şafak vakti belirlenen adreslere yapılan operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar sarılı sigara, 60 sentetik ecza hapı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 9 tabanca fişeği ve 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 zanlı emniyete götürüldü.