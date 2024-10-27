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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1346 sentetik ecza, 125 uyuşturucu hap ve bazı uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, M.M.A. (18) ve B.C.K'nin (21) üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 1346 sentetik ecza, 125 uyuşturucu hap, 8,17 gram metamfetamin, 3 gram esrar tohumu, 0,50 gram sentetik kannabinoid, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 43 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

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