Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirdi.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 19 Mayıs ilçesinde C.D. (46) ve H.D'nin (24) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 19 gram esrar, 6 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 41 tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.