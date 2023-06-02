Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Güncel Haberler

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis merkezi ekipleri bir ikamette yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis merkezi ekipleri bir ikamette yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalarda E.K. ve F. B. isimli şahısların kullandığı bir ikamete baskın düzenledi. Yapılan aramada, 3 paket halinde 28,59 gram bonzai maddesi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet folyo ve 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan F.B. isimli şahıs uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, E.K hakkında ise savcının talimatı istikametinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İlkadım Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title