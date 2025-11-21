Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 bin 460 Hap Ele Geçirildi
Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 460 hap ele geçirilirken, 1 zanlı tutuklandı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 460 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, uyuşturucu madde bulundurduğunu belirlediği 2 zanlının adreslerine düzenlediği operasyonda, şüpheli Y.D'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 bin 460 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında firari O.N'nin de yakalanması için çalışma sürüyor.