Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 bin 460 Hap Ele Geçirildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 460 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, uyuşturucu madde bulundurduğunu belirlediği 2 zanlının adreslerine düzenlediği operasyonda, şüpheli Y.D'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 bin 460 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında firari O.N'nin de yakalanması için çalışma sürüyor.