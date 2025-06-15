Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 300 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 300 sentetik ecza ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yaptığı çalışmalarda bu operasyona imza attı.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 300 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu Atakum ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Ş.D'nin (21) aracı ve evinde 2 bin 300 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel