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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 263 Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 263 Hap Ele Geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 263 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki zanlıya yönelik çalışma başlattı.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 263 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlkadım ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 bin 263 sentetik ecza hapı ile 10 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.T. (20) ile E.O. (19) emniyete götürüldü. ??????

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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