Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2.530 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2.530 Sentetik Hap Ele Geçirildi
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 530 sentetik ecza hapı ele geçirildi, bir zanlı yakalandı ve gözaltına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 530 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Tekkeköy'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, ekiplerce takip edilen şüpheli M.B. (23) yakalandı.

Zanlının üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, uyuşturucu nitelikli 2 bin 530 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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