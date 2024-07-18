Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gözaltı

Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 236 sentetik ecza hapı, 86,39 gram sentetik uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 3'ünün çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.