Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gözaltı
Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde 19 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 236 sentetik ecza hapı, 86,39 gram sentetik uyuşturucu ve bir tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında daha önce hapis cezası bulunan 3 kişi de tespit edildi.
Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde 19 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 236 sentetik ecza hapı, 86,39 gram sentetik uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 3'ünün çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.