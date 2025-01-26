Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 184 Bin Hap Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 184 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi ve 4 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 184 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu nitelikli sentetik ecza hapının piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphe üzerine Toybelen Mahallesi'nde durdukları araçta yaptıkları aramada 184 bin sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler Y.E.D. (25), Y.K. (21), G.İ. (31) ve C.A. (21) işlemleri için emniyete götürüldü.