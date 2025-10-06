Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 183,8 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 183,8 gram uyuşturucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında A.E. (30) isimli şüphelinin üzerinde 47,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise bodrum kısmında, kabloların bulunduğu bölümde gizlenmiş halde 136,5 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi bulundu.

Toplam 183,8 gram uyuşturucu madde ile 1 hassas teraziye el konulurken, A.E. (30) hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.