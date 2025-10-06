Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 183,8 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 183,8 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 yaşındaki A.E.'nin üzerinde ve ikametinde toplam 183,8 gram uyuşturucu madde ile bir hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 183,8 gram uyuşturucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında A.E. (30) isimli şüphelinin üzerinde 47,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise bodrum kısmında, kabloların bulunduğu bölümde gizlenmiş halde 136,5 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi bulundu.

Toplam 183,8 gram uyuşturucu madde ile 1 hassas teraziye el konulurken, A.E. (30) hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
Zincirlikuyu'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

İstanbul'un göbeğinde otomobile silahlı saldırı! Ekipler olay yerinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parti sonrası küvete giren çift, 50 derecelik suda ölü bulundu

Parti sonrası küvete giren çift, 50 derecelik suda ölü bulundu
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.