Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 171 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

SAMSUN'da operasyonda elde edilen görüntüler sonrası 1 depo ile 1 eve yapılan baskında 171 bin 824 sentetik ecza ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen B.T.'nin (30) İlkadım ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Ekipler, yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerdeki izleme sonucu bir depoda sentetik ecza sayımı yapan kişilerin görüntüsüne ulaştı. Görüntülerdeki kişilerin Ş.D. (19), O.İ. (24) ve Y.E.Ö. (19) olduğu tespit edildi. İnceleme sonucu belirlenen depoya yapılan baskında, 150 bin sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Soruşturma devamında ekipler, şüphelilerden birinin Kavak ilçesindeki babaannesinin evinde de uyuşturucu bulundurduğunu belirledi. Burada yapılan aramada 19 bin 824 sentetik ecza ele geçirildi. Ş.D., O.İ., Y.E.Ö., B.T. ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen B.T. (28), gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.