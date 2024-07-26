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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 17 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 121 sentetik ecza hapı, 261,46 gram esrar, 251,21 gram sentetik uyuşturucu, 23 kök kenevir bitkisi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

Denetimlerde 17 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 2'sinin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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