Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda büyük miktarda sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen para ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 1242 sentetik ecza hapı, 74,48 gram sentetik uyuşturucu, 20 uyuşturucu hap, 1,89 gram esrar, esrarlı sigara, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 17 zanlı, emniyete götürüldü.