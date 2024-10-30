Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda büyük miktarda sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen para ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 1242 sentetik ecza hapı, 74,48 gram sentetik uyuşturucu, 20 uyuşturucu hap, 1,89 gram esrar, esrarlı sigara, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 17 zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Sağlık Güncel samsun Suç

Terörden gözaltına alınan Ahmet Özer tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi

 Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı! İşte gözaltındaki başkanın yerine gelen isim

 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım

İdam ipi fırlattığı Bahçeli'nin elini sıkmıştı! Dervişoğlu'ndan dikkat çeken açıklama
Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı

Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt'a kayyum mu atandı? Oğuzhan Bingöl kimdir? Esenyurt Belediyesi kayyum Oğuzhan Bingöl hayatı ve biyografisi! Mainz Bayern Münih maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Mainz Bayern Münih maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cadılar Bayramı Halloween kutlama sözleri ve mesajları! Halloween ne zaman? Juventus Parma maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Parma maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cadılar Bayramı ne zaman? Galatasaray Samsunspor maçı ne zaman? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Venezia Udinese maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Venezia Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.