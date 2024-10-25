Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. 24 adrese gerçekleştirilen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.
Kent genelinde, özel harekat polislerinin desteğiyle belirlenen 24 adrese gerçekleştirilen operasyonda 191 sentetik ecza, bir sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 119 adet tabanca fişeği ile 5 tüfek kartuşu ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 17 zanlı, emniyete götürüldü.