Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Bin 800 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Bin 800 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 16 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, takip edilen bir kamyon İlkadım ilçesinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, uyuşturucu nitelikli 16 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan R.E. (29) ve C.K. (47) emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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