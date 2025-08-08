Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Bin 800 Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Bin 800 Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da kamyonetle uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı. Yapılan aramada 16 bin 800 sentetik hap ele geçirildi.

SAMSUN'a kamyonetle uyuşturucu getiren 2 kişi yakalanırken, araçta ve adreslerinde yapılan aramada 16 bin 800 sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.B.Y. (23) ve A.A.B.'nin (22) Samsun'a kamyonet ile uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Tespit edilen kamyonet, İlkadım ilçesine geldiğinde durduruldu. Kamyonet ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 16 bin 800 sentetik hap ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.