Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 153 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tıra gizlenmiş 153 bin 615 sentetik ecza ele geçirildi ve 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine İlkadım ilçesinde şüpheli bir tırı durdurdu.
Ekiplerce araçta yapılan aramada, 153 bin 615 sentetik ecza ele geçirildi.
Bağlantılı oldukları ve birlikte hareket ettikleri belirlenen F.U. (53), D.Ç. (36), O.K. (20) ve T.K. (21) gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel