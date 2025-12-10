Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 1913 uyuşturucu hap, 690 gram kokain, 303,07 gram sentetik uyuşturucu, 9,11 gram esrar, esrarlı sigara, 2 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 3 fişek ile uyuşturucu maddelerden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı emniyete götürüldü.