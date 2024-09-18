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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 15 bin 148 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 19 bin 385 lira ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 15 bin 148 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım'da yapılan takip ve incelemede Ş.T'nin (56) uyuşturucu ticareti faaliyetlerine karıştığı bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerin şüphelinin aracında ve ikametinde yaptığı aramada, 15 bin 148 sentetik ecza hapı ele geçirildi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 19 bin 385 lira bulundu.

Gözaltına alınan Ş.T, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

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