Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Bin Hap Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde evinin çatısında saklanan 15 bin 908 sentetik hapla birlikte M.E.B. isimli genç gözaltına alındı. Uyuşturucu satışına yönelik yapılan operasyonda, şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde evinin çatısındaki çuvallarda uyuşturucu hap ele geçirilen M.E.B. (21), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaşayan M.E.B.'nin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, çatı katındaki çuvallara gizlenmiş 15 bin 908 sentetik hap ele geçirildi. Olaya ilişkin M.E.B., gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
