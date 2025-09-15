Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Bin 908 Hap Ele Geçirildi
İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir kişinin evinde saklanan 15 bin 908 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.E.B'nin (21) ikametine operasyon düzenledi.
Adresteki aramada, çatı katında çuvalların içine gizlenmiş 15 bin 908 sentetik ecza bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel