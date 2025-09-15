Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Bin 908 Hap Ele Geçirildi

İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir kişinin evinde saklanan 15 bin 908 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 15 bin 908 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.E.B'nin (21) ikametine operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, çatı katında çuvalların içine gizlenmiş 15 bin 908 sentetik ecza bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
