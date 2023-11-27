Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Adet Folyoya Sarılı Madde Ele Geçirildi

Samsun'da polis ekiplerinin dikkati sonucu yapılan operasyonda, aranan bir şahsın evinde 15 adet folyoya sarılı uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da polis ekiplerinin dikkati sonucu 15 adet folyoya sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışma kapsamında bir süredir takip edilen ve uyuşturucu suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde G.D'nin evine düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu madde içiminden kaynaklı yoğun bir duman ve koku ile karşılaştı.

Şüphelinin kuzeni S.D'nin bulunduğu evde arama yapmak için gerekli izinleri alan ekipler, evin farklı yerlerinde toplamda 15 adet folyoya sarılı uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şüpheli S.D. gözaltına alındı. G.D'nin yakalanması için çalışma sürüyor.