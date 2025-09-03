Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1317 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1317 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonla 1317 sentetik ecza hapı ve ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda 17 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1317 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlendi.

Adreste arama yapan ekipler, 1317 sentetik ecza hapı ile ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan S.C.T. (17) jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Bir işletmenin 35 TL'ye sattığı ekmek arası tantuni gündem oldu

Yarım ekmek tantuninin fiyatını duyan şaştı kaldı! Yorumlar bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.