Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1317 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1317 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlendi.

Adreste arama yapan ekipler, 1317 sentetik ecza hapı ile ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan S.C.T. (17) jandarmaya götürüldü.