Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1317 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonla 1317 sentetik ecza hapı ve ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda 17 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlendi.
Adreste arama yapan ekipler, 1317 sentetik ecza hapı ile ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan S.C.T. (17) jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel