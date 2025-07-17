Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1220 Hap Ele geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1220 Hap Ele geçirildi
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Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1220 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda zanlı D.B.'yi yakaladı.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1220 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Canik'te belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, ekiplerce takip edilen D.B. (23) yakalandı.

Zanlının üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, uyuşturucu nitelikli 1220 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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