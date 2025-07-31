Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 122 Bin Hap ve 700 Gram Kokain Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 122 Bin Hap ve 700 Gram Kokain Ele Geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda, iş yerinde 122 bin sentetik ecza hapı ve 700 gram kokain bulunan H.K.D. isimli şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucunun İstanbul'dan köy yollarıyla getirildiği belirlendi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iş yerinde 122 bin sentetik ecza hapı ile 700 gram kokain bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepecik Mahallesi'nde H.K.D'ye (34) ait iş yerine düzenlenen operasyonda, depo kısmında 122 bin sentetik ecza hapı ile 700 gram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucunun İstanbul'dan köy yolları kullanılarak getirildiği belirlendi.

Gözaltına alınan H.K.D, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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